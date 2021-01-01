Понимание того, как работает машинное зрение, поможет вам определить, решает ли машинное зрение конкретные прикладные проблемы в производстве или обработке. Люди часто не понимают, что машинное (компьютерное, искусственное) зрение может и не может сделать для производственной линии или процесса. Понимание того, как это работает, может помочь людям решить, решит ли он проблемы в данном приложении. Так что же такое компьютерное зрение и как оно на самом деле работает? Искусственное зрение - это современная технология, которая включает инструменты для получения, обработки и анализа ...