Поздней ночью в первые сутки нового, 1873 года одесситы были разбужены перезвоном колокольчиков пожарных экипажей. Громадный факел разгорался над городом. Полыхал городской театр, гордость Одессы. Тот самый, о котором писал Пушкин в «Евгении Онегине». По своей архитектуре театр считался одним из красивейших зданий в Российской империи. Пожар утих только на третий день, оставив лишь обгорелые стены да пепелище. Восстанавливать здание посчитали нецелесообразным: проще и выгоднее на месте старого построить новый театр. Объявили конкурс на лучший проект ...
В мировом топливно-энергетическом балансе заметную роль играет органическое топливо (главным образом, уголь и природный газ). При сжигании этого топлива в воздушное пространство попадают химические вещества, оказывающие экологическое влияние на биосферу, в том числе — двуокись углерода (СO2), или углекислый газ, повышение концентрации которого в атмосфере вызывает глобальные изменения климата Земли в связи с так называемым «парниковым эффектом». Сущность парникового эффекта состоит в том, что насыщенный углекислотой воздух, хорошо пропуская солнечную радиацию ...
Шаговый двигатель относится к классу синхронных электрических машин. Его статор содержит несколько полюсных выступов, каждый из которых имеет индивидуальную обмотку возбуждения. Ротор шагового двигателя оснащен ярко выраженными магнитными полюсами, как правило это постоянные магниты, закрепленные на подвижном валу или цилиндре так, чтобы иметь возможность очень точно взаимодействовать с возбуждаемыми токами обмоток полюсами статора. Полюса статора могут перемагничиваться с определенной частотой, их возбуждение осуществляется путем подачи импульсов ...
Впервые так называемый фотовольтаический (или фотогальванический) эффект наблюдал в 1839 году французский физик Александр Эдмон Беккерель. Экспериментируя в отцовской лаборатории, он обнаружил, что при освещении платиновых пластин, погруженных в раствор электролита, подключенный к пластинам гальванометр показывал наличие электродвижущей силы. Вскоре девятнадцатилетний Эдмон нашел и полезное применение своему открытию, - он создал актинограф — прибор для регистрации интенсивности падающего света. Сегодня к фотовольтаическим эффектам относят целую группу явлений ...
Автоматизация, робототехника, полностью автономные производственные линии, роботизированные транспортные средства, все более мощные компьютерные технологии. Постоянно совершенствуются станки, системы управления, системы распознавания, повышается производительность вычислительных блоков. Созданные руками человека машины становятся все более сложными и проникают почти во все отрасли человеческой деятельности, от производства до медицины, от управления дорожным движением до индустрии развлечений. Эта статья об истории робототехники ...
Каучук — общее имя, под которым продается продукт коагуляции млечного сока, выделяемого некоторыми тропическими растениями. К числу этих растений относится Бразильская гевея (Hevea brasiliensis) и родственные ей виды. Из гевей как дико растущих, так и плантационных получается около 9/10 мировой добычи каучука. Плантационный каучук выше по своим качествам, нежели дико растущий. Продажный каучук носит различные названия, наиболее ценный сорт "пара-каучук". В химическом отношении главной составной частью каучука является углеводород состава ...
Понимание того, как работает машинное зрение, поможет вам определить, решает ли машинное зрение конкретные прикладные проблемы в производстве или обработке. Люди часто не понимают, что машинное (компьютерное, искусственное) зрение может и не может сделать для производственной линии или процесса. Понимание того, как это работает, может помочь людям решить, решит ли он проблемы в данном приложении. Так что же такое компьютерное зрение и как оно на самом деле работает? Искусственное зрение - это современная технология, которая включает инструменты для получения, обработки и анализа ...
Перси Спенсеру было 50 лет, когда он работал инженером в американской военно-промышленной компании «Raytheon» («божественный луч»), активно занимавшейся производством оборудования для радаров. На дворе был 1945 год, именно тогда Перси совершенно случайно обнаружил явление, которое спустя два года будет положено в основу первой микроволновой печи: во время очередного эксперимента с магнетроном, кусок шоколадки в кармане Спенсера вдруг начал плавиться без видимой на то причины. Оказалось, что сверхвысокочастотное (СВЧ) излучение способно эффективно разогревать пищевые продукты ...
В 1823 г. из стен знаменитого Геттингенского университета (Германия) вышел молодой архитектор, которому суждено было прославиться совсем в иной профессиональной области и совсем в другой стране. Фамилия его была Якоби, а с 1835 г,, будучи приглашенным на должность профессора архитектуры в Дерптский (нынешний Тартуский) университет, и именоваться он стал на русский манер — Борисом Семеновичем. Могло статься, так и трудился бы Якоби на ниве зодчества, если бы не фантастическая тяга к физическим исследованиям. Сначала он увлекся усовершенствованием водяных двигателей ...